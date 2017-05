Marqt gaat winst delen met klanten en medewerkers

Met de nieuwe aandeelhouders voegt de supermarktketen een nieuwe dimensie toe aan de sociale missie van de onderneming. Zo is afgesproken dat het bedrijf maximaal drie eurocent verdient op elke euro die de consument bij Marqt besteedt. Hoe de rest van de winst naar vaste klanten en medewerkers terugvloeit, kan oprichter Quirijn Bolle van Marqt nog niet zeggen. Marqt wordt volgens hem in elk geval geen coöperatie waar klanten zich kunnen inkopen om vervolgens te profiteren van lagere prijzen, zoals bij de biologische supermarktketen Odin. ,,Samen met onze nieuwe aandeelhouders zijn we daar een systeem voor aan het ontwikkelen.''

Eerlijke prijs

,,Als we echt lekker en gezond willen eten zonder natuur, dier en mens tekort te doen, moeten we het systeem in de kern veranderen'', vervolgt Bolle. ,,Het systeem van marktwerking is doorgeslagen. Eten is een middel geworden voor investeerders om geld te verdienen. Om meer winst te maken worden de kosten in de keten steeds verder omlaag gebracht. Wij kiezen voor een ander model. Onze producten en boeren geven wij een eerlijke prijs. Alleen dan kunnen wij immers verwachten dat zij duurzaam blijven produceren. Klanten kunnen met hun dagelijkse boodschappen actief bijdragen aan een andere wereld.''