Massale interesse voor subsidie om te stoppen met boerenbedrijf

Boeren die gebruik maken van de stoppersregeling was 1.200 euro per koe in het vooruitzicht gesteld. Die premie moet ervoor zorgen dat de melkveestapel snel inkrimpt, omdat Nederlandse melkveehouders volgens de Europese milieuregels teveel mest produceren. In plaats van de beoogde 10.000 koeien, hebben de boeren maandag echter al ruim 40.000 dieren aangemeld. De stoppende melkveehouders moeten binnen zes weken stoppen met melken. Het gros van hun koeien gaat vervroegd naar de slacht.

Onzekerheid

De melkveehouders die zich hebben aangemeld, zitten nu in onzekerheid. Een loting zal bepalen wie van de stoppersregeling gebruik mogen maken. ,,Dit mag toch geen loterij zijn? Mijn bedrijf hangt hier vanaf,’’ reageert de Achterhoekse melkveehouder Herman Bongen, hevig teleurgesteld. Hij besloot afgelopen zomer al met zijn bedrijf te stoppen omdat het niet meer uit kon; zijn emotionele relaas daarover op Facebook trok veel aandacht. ,,Ik had liever helemaal geen gebruik gemaakt van deze regeling, maar ik moet wel. Vanwege de onzekerheid over de toekomst van de melkveesector in Nederland krijg ik mijn bedrijf niet verkocht.’’

Rug tegen de muur

In totaal is 50 miljoen euro stopperssubsidie beschikbaar in drie ronden. In de volgende rondes zal de premie per koe echter lager zijn. De subsidie die 60.000 koeien ‘uit de markt’ moet halen is deels afkomstig uit Brussel, deels uit de sector. De melkveehouders die in Nederland overblijven kunnen pas weer uitbreiden als collega’s genoeg koeien hebben weggedaan.



Bongen: ,,Daarom is het in het belang van de sector dat alle boeren die zich nu hebben aangemeld, kunnen stoppen. Ik sta met mijn rug tegen de muur, mijn rente en vaste lasten lopen gewoon door.’’