McDonald's bevestigt: ja, wij gaan bezorgen!

Het hing in de lucht en nu bevestigt McDonald’s het zelf: de fastfoodgigant gaat vanaf volgende week bezorgen, te beginnen als proef in Amsterdam en Amstelveen. Een maaltijd bestellen kost 2,50 extra.

Quote Ook wij zien dat delivery afgelopen twee jaar een grote vlucht heeft genomen. Onze gasten willen dit. Manu Steijaert, algemeen directeur McDonald's Nederland McDelivery start volgende week dinsdag 6 juni, de eerste weke n in drie restaurants: Amsterdam Spaklerweg, A’dam Albert Cuyp en Amstelveen Stadshart. Per 4 juli komen er vijf restaurants bij, waaronder de filialen Kalverstraat en Muntplein. Als de proef eind september succesvol blijkt, hoopt McDonald’s snel uit te breiden naar meer steden en uiteindelijk héél Nederland. ,,Wij willen deze service graag overal brengen,” vertelt Manu Steijaert, algemeen directeur van McDonald's Nederland, in een exclusief interview.



Vrijwel alle producten zijn bestelbaar, ook franse frietjes. Alleen ijshoorns, McBreak en voordeelmenu’s zijn uitgesloten. Het bezorgen wordt net als in de VS gedaan door UberEATS – inderdaad het bedrijf dat ook achter de taxiservice zit – en kost 2,50 euro per bestelling tijdens de proef. Er geldt geen minimum hoeveelheid producten of bedrag.



De verwachtingen zijn hoog, beseft Steijaert. Toen het AD enkele weken terug het nieuws op basis van bronnen al meldde, merkte de fastfoodgigant hoe veel mensen op de service zitten te wachten. ,,We hebben ongelooflijk veel reacties op jullie verhaal gehad," glimlacht de directeur als hij het Mac-filiaal aan de Amsterdamse Muntweg, op een steenworp van het hoofdkantoor, binnenloopt.

Is McDonald’s niet rijkelijk laat met deze stap?

,,Als je het doet, moet je het goed doen. Wij zijn met 246 filialen marktleider in Nederland, mensen verwachten bij bezorging kwaliteit. In het verleden konden wij die niet garanderen, nu menen we dat het ons wel lukt.”

Hoe lang zijn jullie hier al mee bezig?

,,Als McDonald’s volgen wij de food-trends op de voet en uiteraard hebben wij ook gezien dat delivery de afgelopen twee jaar een grote vlucht heeft genomen. Nederland is misschien wel koploper in Europa op dat gebied. Onze 3 miljoen wekelijkse gasten willen niet enkel meer naar onze restaurants om iets te eten of af te halen, maar ook thuis op de bank een Big Mac of frietje bestellen.”

De kardinale vraag luidt: hoe denken jullie het eten warm te houden?

,,Allereerst door bestellingen één op één te gaan bezorgen. Dus een bezorger van UberEATS neemt niet orders voor meerdere huizen mee. Verder kan in het begin alleen binnen een zekere straal van de restaurants worden besteld. Zo is de koerier snel en blijven de producten vers.”

Volledig scherm Een bezorger van UberEATS met op zijn rug de warmhoudtas. Alleen ijshoorns, McBreak en voordeelmenu's zijn niet te bestellen bij McDelivery.

Foto ; Pim Ras © Pim Ras Fotografie

Toch worden zeker frietjes snel koud en slap.

,,Frites gaan pas uit het vet als de koerier er is. Sowieso starten we met klaarmaken als de bezorger met zijn fiets of scooter binnen drie minuten van het restaurant is. Dan ontvangen we automatisch een seintje.”

IJsjes kunnen niet worden besteld, voordeelmenu’s ook niet.

Quote Het is een pilot, want Nederland is geen Dubai of Chicago. Elk land kent culturele verschillen. We willen eerst testen. Manu Steijaert, McDonald's Nederland ,,Alleen ijshoorns niet, die zijn lastig te verpakken. Sundae’s en McFlurries dus wél. Ze worden eveneens pas getapt als de bezorger er is.”



,,Over de voordeelmenu’s: we denken dat het beter is met losse producten te starten. Veel mensen zullen waarschijnlijk ook geen drankjes bestellen, omdat ze die thuis al hebben. Maar we gaan later wel degelijk met speciale delivery-kortingsacties komen.”

Ook in de VS werken jullie met UberEATS. Moest dat van het hoofdkantoor in de VS?

,,Nee, zeker niet. We krijgen sinds de vorige ceo is aangetreden bijzonder veel autonomie en we hebben alle beschikbare diensten overwogen. Het was ons al snel duidelijk dat we niet zelf moeten bezorgen, daar ligt onze kracht niet. UberEATS bleek uiteindelijk de beste, zij beschikken over alle technologische kennis om delivery goed te doen.”

Waarom is het eigenlijk een pilot? In Amerika is McDonald’s al in januari gestart en is McDelivery beschikbaar in 1.000 restaurants.

,,Elk land heeft zijn eigen culturele verschillen en voorkeuren: Nederland is geen Dubai, Hong Kong of Chicago. Maar uiteraard nemen we de ervaringen uit de VS mee. We kunnen daardoor snel uitbreiden als de pilot eind augustus succesvol blijkt. We hopen delivery uiteindelijk naar het hele land te brengen.”

Dit kan toch niet mislukken?

,,Dat de klanten hier op zitten te wachten, is duidelijk, maar toch is het spannend. Aan ons de uitdaging om nu ook te leveren, dat zijn we aan onze stand verplicht.”

Hoe loopt het in de VS?

,,Het gaat goed. Klanten bestellen daar behoorlijk veel drankjes, wij denken dat dat hier minder is. Wat ook interessant is: als er klachten zijn, is het doorgaans over de snelheid en nauwkeurigheid van bezorging, zelden over hoe warm het eten is.”

Bij McDonald’s is recent veel veranderd: Restaurants zijn luxer, eten wordt bij iedere klant apart bereid en nu is er delivery. Liepen jullie achter?

,,We zijn te lang puur van onze eigen kracht uitgegaan en hebben daardoor te weinig naar de wensen van onze klanten geluisterd. Het horeca-landschap veranderde sneller dan wij dat deden. Nu doen we dat beter: producten worden vers bereid, eind deze maand zijn al onze keukens aangepast aan de nieuwe werkwijze. Verder zijn we met de Maestro-burger gekomen, het vernieuwde ontbijt en de McCafés. Maar we blijven McDonald’s, je zult ons geen sushi of pizza zien verkopen.”

Volledig scherm Marco Kniter (links), is algemeen manager van UberEATS in Nederland, dat het bezorgen voor McDonald's en Manu Steijaert (rechts) gaat verzorgen. Foto: Pim Ras © Pim Ras Fotografie

