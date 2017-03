Mediwiet is aan opmars bezig

Moeilijk product

,,Het is een ontzettend moeilijk product om te onderzoeken, omdat het om een plantaardig product met veel verschillende stoffen gaat. Bovendien zijn er verschillende toedieningsvormen en wordt het gebruikt bij erg gecompliceerde aandoeningen." Nog iets: de uitkomsten die tot nu bekend zijn, zijn volgens Heerdink te mager. ,,De aantoning van de effectiviteit is gewoon nog onvoldoende. Kijk naar patiëntervaringen en je hoort dat een flink aantal mensen ermee geholpen is, maar dat is niet genoeg om een geneesmiddel geregistreerd te krijgen. Geen wonder dat zorgverzekeraars het gebruik vaak niet vergoeden."



Wil je cannabis als medicijn benaderen, dan moet de zekerheid worden geboden dat het voorgeschreven product van goede kwaliteit en getest is. Bij Bedrocan komt elk plantje van een bepaalde soort uit hetzelfde zaadje en is identiek aan zijn soortgenoten.



Ook bij het kweken van medicinale wiet bestaat een internationaal stelsel van regels, dat door een externe partij getoetst wordt. Sinds januari is Bedrocan de enige medicinale cannabisteler ter wereld die officieel volgens de GMP-normen produceert. GMP (Good Manufacturing Practice) is binnen de farmaceutische industrie een begrip bij het maken van medicijnen, maar niet eerder toegepast bij het telen van een plant. Erkelens: ,,Het is enorm lastig om dat te doen."



De gegarandeerde samenstelling van de plantjes van Bedrocan geeft de Groningers volgens Heerdink een behoorlijk voorsprong in het onderzoek. ,,Dan nog blijft het een hele opgave. Je kunt wel zeggen dat het middel tegen zenuwpijn werkt; dat wil niet zeggen dat het bij andere kwalen aanslaat."



Heerdink ziet mede daardoor niet snel een grote omslag in onderzoeksland. ,,De grote farmaceuten zien niet zoveel in cannabis om technische redenen, omdat het lastig is om het middel te produceren, maar ook om politieke redenen. Mochten zij er ooit iets mee willen doen, dan zullen zij liever de werkzame stoffen uit het plantje willen halen om die te patenteren en daar vervolgens reguliere medicatie van te maken."



