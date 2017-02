'Meer geld nodig om doelen klimaatakkoord te halen'

De ondertekenaars van het klimaatakkoord hebben onder meer afgesproken de uitstoot van kooldioxide, dat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen, drastisch te verminderen. Om dat te bewerkstelligen is volgens DNB, die wijst naar een rapport van energieagentschap IEA, een verdubbeling van de investeringen nodig tot 2020. Daarna is nogmaals een verdubbeling nodig voor 2030.



De belangrijkste reden voor het achterblijven van groene investeringen is volgens DNB dat de financiële prikkel ontbreekt. Het grootste deel van de groene investeringen wordt gedaan door private partijen, die rendement willen. Dit wordt echter ondermijnd doordat de schadelijke effecten van de uitstoot van CO2 onvoldoende worden doorberekend, aldus DNB.



Ook is er geen duidelijke maatstaf voor duurzaamheid, waarmee het voor geldschieters moeilijk is om een vergelijking te maken. Verder zijn groene initiatieven veelal afhankelijk van investeerders die de gok durven wagen. In Europa ontbreekt het echter vaak aan durfkapitaal. Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt bijvoorbeeld dat in Nederland relatief veel groene start-ups stranden.



Rol voor beleggers

DNB meent dat hier een rol weggelegd is voor institutionele beleggers, al blijft een gebrek aan schaal een probleem. De overheid zou daarom op haar beurt meer kunnen doen om initiatieven op een lijn te krijgen. Er zijn al tal van subsidies, fondsen en fiscale regelingen om duurzame investeringen te stimuleren, maar versnippering is volgens DNB een 'reëel gevaar'.