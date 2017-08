Meer winst en omzet Ahold Delhaize

Fusievoordelen

Prijsstijgingen en fusievoordelen deden de zaken van Ahold Delhaize in de Verenigde Staten goed. In de VS, de grootste markt van het concern, is al tijden sprake van een stevige prijzenoorlog. Voor zijn keten Food Lion zijn nieuwe plannen gemaakt om de concurrentie aan te gaan.



De koers van de supermarktreus kreeg onlangs een flinke optater door een winstwaarschuwing van de Amerikaanse concurrent Kroger half juni. Een paar dagen daarna zorgde de aankondiging van de overname van Whole Foods door Amazon voor een nieuwe tik. De daling van zo'n 10 procent op de beurs is Ahold Delhaize nog niet te boven.



In Nederland boekte het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com wederom vooruitgang, met een omzet van 3,4 miljard euro. De verkopen stegen hier met 4,9 procent, tegenover een kleine plus in België. Boer verwacht dit jaar 3 miljard euro te verdienen uit online consumentenverkoop. Het bedrijf ligt daarmee op koers voor de gewilde 5 miljard euro omzet uit online verkoop in 2020.