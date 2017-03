Meer winst en storingen bij Alliander

Het gunstige resultaat is te danken dankzij de verkoop van het kleine Brabantse netwerkbedrijf Endinet. Dat bevindt zich buiten het kerngebied van Alliander, dat de stroom- en gasnetten in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Friesland beheert. Overname door Enexis was daardoor logischer.

Zonder de winst op die verkoop daalde het resultaat met 79 miljoen naar 132 miljoen euro. Oorzaak is vooral dat Alliander minder hoge tarieven van de ACM in rekening mocht brengen aan burgers en bedrijven. Ook de precario die steeds meer gemeenten heffen is mede-oorzaak. Die steeg van 110 miljoen in 2015 naar 149 miljoen afgelopen jaar. Inmiddels betalen de 5,7 miljoen Alliander-klanten al 51 euro per jaar.

De netbeheerder investeerde vorig jaar met 555 miljoen fors in zijn stroom- en gasnetten. Dat is 110 miljoen euro meer. Qua betrouwbaarheid presteerde Alliander minder dan de norm: gemiddeld viel de elektriciteit vorig jaar 23,3 minuten uit, dat is boven het maximum van 21 minuten.

Graafschade

Oorzaak is de grote storing rond Amsterdam van januari 2016. Die ontstond door graafschade van derden. Sowieso kampte Alliander afgelopen jaar met meer storingen door graafschades. Ook waren er twee hoogspanningsstoringen in Alphen a/d Rijn en Arnhem. In 2015 presteerde het netwerkbedrijf beter, maar lag de gemiddelde uitvalsduur met 21,9 minuten ook al boven de norm.

Een ander ernstig incident was de gasexplosie van 3 juni op Urk. Meerdere huizen werden verwoest nadat bij rioleringswerkzaamheden een gasleiding werd geraakt.

Onduidelijk blijft de netbeheerder dit jaar ook weer over hoeveel geld het steekt in zijn commerciële activiteiten, zoals Allego dat laadpalen exploiteert in Nederland, Duitsland en België. Hetzelfde geldt voor het afgelopen jaar verzelfstandigde meetbedrijf Kenter. Alliander zet dit niet in zijn jaarrekening. Dit tot ergernis van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt.

ACM

In het AD van vandaag zegt ACM-directeur Energie Remko Bos dat hij meer mogelijkheden wil om in de boeken van de netbeheerders wil kijken. Energiebedrijven en grote klanten klagen dat de netbeheerders met belastinggeld met hen concurreren. Ook de ACM vindt dat Alliander cs daar terughoudender in moet zijn. ,,Houd focus en zorg ervoor dat jullie kerntaken op orde zijn: goede betrouwbare stroom- en gasnetten plus de uitrol van slimme meters die betrouwbaar werken.”

Uit onderzoek van het AD blijkt dat Alliander en netbeheerders forse rendementen maken. Met de 282 miljoen van dit jaar boekte Alliander sinds 2013 liefst 1,2 miljard winst. Het eigen vermogen groeit dit jaar met 177 miljoen naar 3,86 miljard euro.

Bijna 428.000 klanten van Alliander kregen afgelopen jaar een slimme meter. Inmiddels heeft de netbeheerder al ruim een miljoen slimme meters geïnstalleerd.