‘Met export oude stekkerauto's verdwijnt 1 miljard belastinggeld’

Met de export van tienduizenden zwaar gesubsidieerde hybride ex-leaseauto’s verdwijnt indirect 919 miljoen euro belastinggeld naar het buitenland. ,,We moeten maatregelen nemen om die auto’s in Nederland te houden.''

Autosite Finnik en autodataprovider VWE berekenden voor deze krant dat de 35.000 zakelijke rijders van de vijf populairste auto’s sinds 2012 in totaal 1,4 miljard euro belastingvoordeel hadden. Het gaat om de VW Golf GTE, VW Passat GTE, Mercedes 350e, Volvo V60 plug-in en de Mitsubishi Outlander.

Uit de VWE-cijfers blijkt dat 62 procent van de hybride ex-leaseauto's wordt geëxporteerd. ,,Het gaat om astronomische bedragen die we in deze auto’s hebben geïnvesteerd in de vorm van subsidie of minder belastinginkomsten. Als je alle andere plug-ins meerekent die uit de lease komen, dan gaat het om 1 miljard subsidie dat naar het buitenland verdwijnt'', zegt directeur Thomas Edens van Finnik

Dit jaar komen er duizenden plug-inhybrides op de tweedehandsmarkt, omdat de leasetermijn erop zit. Afgelopen jaren werden leaserijders geprikkeld een auto met een stekker te kiezen vanwege de lage fiscale bijtelling. Bepalend voor die heffing van de Belastingdienst was de uitstoot van de auto; hoe schoner hoe goedkoper.

,,Eeuwig zonde als we die auto’s laten gaan'', vindt ook Marco van Eenennaam. Hij is projectleider elektrisch rijden bij de ANWB. ,,Tot 2020 komen er 100.000 hybride ex-leaseauto’s op de tweedehandsmarkt. Die hebben we hard nodig voor de verduurzaming.''

Milieu

Als zakenauto deden de hybrides niet veel voor het milieu. De leaserijder met een tankpas van de zaak vond de oplaadkabel maar gedoe en tankte gewoon benzine. De Mitsubishi Outlander PHEV, een suv van 1.800 kilo, verbruikte in de praktijk zo vier keer meer dan gedacht.

Nu is er wél milieuwinst te halen, denkt de ANWB. ,,Particulieren zullen meer op stroom rijden dan de leaserijder deed met die auto.'' De bond van autobezitters vind het ook een principekwestie. ,,Het is niet eerlijk dat de zakelijke rijder alle belastingvoordelen kreeg en de particulier de volle mep moet betalen.''

De Nederlandse hybrides zijn in trek bij Oost-Europese landen, omdat ze op papier superzuinig zijn en passen in het klimaatbeleid van die landen. Particulieren die de auto’s kopen, krijgen fiscale voordelen. ,,Het is echt een gemiste kans als die auto’s niet in Nederland blijven'', zegt interim-directeur Geertje van Hooijdonk van Natuur en Milieu. ,,Nederland heeft klimaatakkoord in Parijs getekend en elektrisch rijden is van essentieel belang om die klimaatdoelen te halen.'' Zij hoopt dat een nieuw kabinet maatregelen neemt om de tweedehands hybrides aantrekkelijk te maken voor Nederlandse kopers.

Ook de autobranche ziet ze liever blijven. Tom Huyskens van brancheorganisatie Bovag. ,,Wij pleiten al langer voor 1.000 euro laadtegoed voor iedereen die een tweedehands plug-inhybride koopt om te voorkomen dat ze linea recta naar het buitenland gaan. We hebben via de belasting allemaal bijgedragen aan die auto en we moeten meer doen om ze voor de particulier aantrekkelijk te maken.''

Staatssecretaris Wiebes van Financiën ziet er niets in. ,,Het feit dat er veel subsidie in die auto’s is gegaan, is nog geen reden om er nog meer subsidie in te steken.'' Ook het milieuargument gaat wat hem betreft niet op. Tegengaan van CO 2 -uitstoot is immers een mondiale kwestie. ,,Er staat geen muur rond Nederland.''

De eerste auto’s verdwijnen al, blijkt uit de cijfers van VWE. Een derde van de export gaat naar Polen. Edens: ,,We verwachten dat ook veel auto’s naar Hongarije gaan. Daar rijden hybrides met groene kentekenplaten en dat biedt veel voordelen: gratis parkeren, gratis laden en geen wegenbelasting.'' De met Nederlands belastinggeld gesubsidieerde hybrides zijn er meer dan welkom.