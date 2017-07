Miljoenenclaims voor malafide autoslopers

Autoverzekeraars pakken autoslopers die handelen in gestolen onderdelen of auto's omkatten, keihard aan via de civiele rechter.

De Stichting Verzekeringsbureau Vervoerscriminaliteit (VbV) voert nu vijf rechtszaken om geld terug te halen van verdachten of veroordeelden van heling of diefstal van auto's. Directeur Wouter Verkerk wil niet ingaan op lopende rechtszaken of bedragen. Maar uit tussenvonnissen blijkt dat in drie zaken sprake is van claims met een totaalbedrag van 8,6 miljoen euro. Het gaat om autosloperijen in Nijmegen, Millingen aan den Rijn en Schiedam.

Verkerk: ,,We zijn nu een aantal jaar bezig om schade te verhalen. Het heeft een maatschappelijk belang omdat het invloed heeft op de premie voor autoverzekeringen.'' In geen enkele zaak is volgens hem uitspraak gedaan. ,,Het gaat om veel auto's en dat zijn vaak langdurige processen. We hebben vertrouwen in een goede afloop.''

Misdaad

De directeur is niet bang dat de stichting de bedragen niet kan innen als die worden toegekend door de rechter. ,,Zo'n veroordeling kleeft de rest van hun leven aan de personen. Ik heb er vertrouwen in dat er wordt betaald, ook al zal het over veel tijd zijn uitgesmeerd. Als misdaad maar niet loont.''

Van de 8,6 miljoen moet 5 miljoen euro komen van één bedrijf: Autodemontage Nijs in Millingen aan den Rijn. Daar viel de politie eind 2013 binnen en trof onderdelen aan van meer dan 300 gestolen auto's. De eigenaren zijn inmiddels veroordeeld tot jaren cel. Daarnaast eist de VbV 2 miljoen euro van autosloperij De Kleine Winst in Nijmegen (onderdelen van 150 gestolen auto's aangetroffen) en 1,6 miljoen van Ciko Cars & Parts in Schiedam (onderdelen van 80 gestolen voertuigen).

Kosten lager

Verzekeraars kunnen geen claims indienen tijdens een strafproces. Hierdoor moeten ze in een civiele zaak achter hun geld aan. Voorheen deden verzekeraars dat individueel. Verkerk: ,,Elke verzekeraar maakte een afweging of de kosten wel opwogen tegen het bedrag van de schadevergoeding.'' Sinds 2013 doet het VbV dat namens de verzekeraars. ,,Daardoor zijn de kosten lager. De afgelopen jaren zijn grote criminelen op dit gebied gepakt, dus het gaat om grote claims.''`

Advocaat Gerard van der Wende, die in twee zaken autoslopers bijstaat, noemt de claims van VbV juridisch 'interessant'. Hij heeft er vertrouwen in dat de autoslopers niet hoeven te betalen vanwege de status van VbV. ,,Ik verwacht dat de civiele rechter de claims tegen mijn cliënten afwijst op formele gronden en procedurefouten.''