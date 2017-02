MKB dolblij met 'historische' rompslomp-toets

Sinds de tijden van minister Zalm (Financiën) toen Nederland voorop lag met het verlagen van regeldruk is de rompslomp voor bedrijven enorm opgelopen, meent MKB Nederland. De internationale concurrentiepositie staat daardoor onder druk.



Onwerkbaar

,,Zoveel wetgeving is niet of nauwelijks werkbaar voor kleine ondernemingen: neem de regels bij doorbetaling bij ziekte: Behalve te duur zijn die administratief onwerkbaar met een heel re-integratietraject dat veel tijd, inzet en administratief werk vergt."



Als andere voorbeelden noemt Van Straalen insolventie- en aanbestedingsregels, de ontslagprocedure van de WWZ, de werkkostenregeling.



Door de nieuwe MKB-toets behoort onwerkbare regelgeving definitief tot het verleden, verwacht Van Straalen. ,,Dit is echt historisch, menen wij." De Tweede Kamer moet nog akkoord gaan met de voorstellen en er zijn verkiezingen op komst. Woensdag zal Van Straalen daarom met een aantal MKB-ondernemers een pamflet aanbieden aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.



De kans is echter groot dat de nieuwe regels het na 15 maart gewoon halen. De moties van Tweede Kamerleden Dion Graus (PVV) en Jacques Monasch (toen nog PvdA) op basis waarvan minister Kamp nu in actie komt, worden breed gesteund. Ook regeringspartij VVD is voor.



De MKB-toets past in de ambitie van het Kabinet om overbodige rompslomp te schrappen. In deze Kabinetsperiode is de regeldruk al met 2,5 miljard euro gedaald, maakte minister Kamp eind vorig jaar bekend.



Ontevreden

Zo is de papieren werkgeversverklaring bij een hypotheek niet langer nodig, is de ten naam stelling van voertuigen door de RDW gedigitaliseerd, kunnen leveranciers hun factuur tegenwoordig digitaal naar de overheid sturen, mogen boeren en tuinders gemakkelijker groente en fruit importeren en zijn paspoorten nu tien in plaats van vijf jaar geldig.



De daling van de regeldruk ten spijt ervaren veel ondernemers dat niet, bleek afgelopen maand uit de jaarlijkse nieuwjaars-enquete van VNO-NCW's magazine Forum. Bijna 9 op de 10 bedrijven is ontevreden over de vermindering.