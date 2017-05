Naar hartje Londen in slechts drie uur

Het kan al, met de trein naar Londen, maar alleen met een overstap in Brussel. En dat kost reistijd, bijna een uur meer dan met de nieuwe Eurostar. In Brussel moeten treinreizigers inchecken, door de douane, laptop in het bakje, broekriem af, iPhone, colbert en sleutelbos in een ander bakje en door het detectiepoortje.



Op station Brussel-Midi is de check-in voor de Eurostar- trein naar Londen hetzelfde als op Schiphol. Wie in de trein stapt, verlaat het Schengen-gebied en betreedt het Verenigd Koninkrijk. Het inchecken gaat wel veel vlotter dan op het overdrukke Schiphol. ,,Amsterdam en Rotterdam krijgen dit ook. We proberen voor december die check-ins en wachtlounges gebouwd te hebben'', zegt Marjon Kaper, directeur NS International. NS werkt met Eurostar samen en heeft machinisten en ander personeel opgeleid voor de nieuwe e320-trein. In Rotterdam komen paspoort- en veiligheidscontrole bij spoor 1, in Amsterdam bij spoor 15.



Eurostar presenteerde gisteren de nieuwe hogesnelheidstrein die een maximum van 320 kilometer per uur heeft, ook al mag-ie nergens harder dan 300 km per uur. De trein is qua veiligheidssystemen geschikt om in België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk én Nederland te rijden. ,,We willen op prijs en op tijd van de prijsvechters winnen'', zegt Eurostar-directeur Nicolas Petrovic. ,,Er gaan dagelijks 60 vluchten van Londen naar Amsterdam en Rotterdam. Een enorme markt die nog steeds groeit.'' Dagelijks gaan er twee treinen met maximaal 900 passagiers vanuit Amsterdam en Rotterdam door de Kanaaltunnel naar Londen en vice versa.