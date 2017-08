'NAM pompt veel te veel gas uit grond'

De overschrijdingen zijn gigantisch. In Maasdijk is ruim drie keer zoveel gas gewonnen als toegestaan (75 miljoen kubieke meter in plaats van 18 miljoen) en bij de boorlocatie in Monster werd bijna 50 procent meer gas opgepompt dan in de goedgekeurde plannen stond 125 miljoen kubieke meter in plaats van 85 miljoen). De toezichthouder stelt dat hierdoor de aanvankelijk ingediende risico-analyses de prullenbak in kunnen.



De NAM zou zo snel mogelijk moeten stoppen met de gaswinning, zo is te lezen in een vooraankondiging van de dwangsom. De gaskraan mag pas weer open als er nieuwe, door de minister goedgekeurde, plannen liggen. Als de dwangsom daadwerkelijk wordt opgelegd, heeft de NAM hiervoor één dag de tijd, wat volgens de inspecteur-generaal der mijnen voldoende moet zijn, omdat de winning binnen enkele uren teruggeschroefd kan worden.



Als het gasbedrijf hier geen gehoor aan geeft, hangt haar een dwangsom boven het hoofd van maximaal 2 miljoen euro. De NAM heeft tot 29 augustus de tijd om een zienswijze in te dienen tegen het voornemen.