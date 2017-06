Nationale-Nederlanden moet definitief betalen in woekerpoliszaak

Daarnaast rekende NN een te hoge overlijdensrisicopremie. In een vervolgprocedure buigt de beroepscommissie van Kifid zich daar nog over. Volgens belangenorganisatie Wakkerpolis NNclaim, die de klant in deze procedure bijstond, biedt de uitspraak voor alle klanten van een NN-woekerpolis sinds 1990 de mogelijkheid om de eerste kosten terug te eisen. Het zou gaan om gemiddeld 5.500 euro voor 500.000 klanten, in totaal 2,75 miljard euro. De overlijdensrisicopremiekosten vallen volgens advocaat Adriaan de Gier van Wakkerpolis vermoedelijk net zo hoog uit. NN Group stelt zelf dat het de uitspraak zal nakomen ten aanzien van de individuele klant waarvoor de uitspraak geldt. Het bedrijf houdt vast aan het standpunt dat het 'de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar' kan inschatten. Een woordvoerder zegt dat het om een 'individuele zaak met specifieke kenmerken' gaat. Of de verzekeraar een voorziening treft voor verdere schade, kon hij niet zeggen.

Collectieve claim

Wakkerpolis NN Claim en de Consumentenbond kondigden eerder dit jaar al aan een collectieve claim tegen NN in te dienen. Dat volgde op de eerdere keer dat Nationale-Nederlanden in het ongelijk was gesteld. De verzekeraar meende echter dat Kifid een uitspraak van het Europese Hof van Justitie verkeerd interpreteerde en tekende beroep aan. De collectieve claim bij de rechtbank gaat nog door, zegt De Gier namens Wakkerpolis. Ook stapt Wakkerpolis met 'enkele duizenden' zaken naar het Kifid. ,,Dat zijn door deze uitspraak hamerstukken geworden.''



De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. De afgelopen decennia verkocht Nationale-Nederlanden 700.000 zogeheten woekerpolissen. ,,Deze beleggingsverzekeringen vertonen gebreken waardoor ze maar een fractie opbrengen van wat de verzekerden beloofd is,'' aldus de vereniging Woekerpolis.nl. De gedupeerden vinden dat de verzekeraar tekort is geschoten in zijn informatieplicht bij de verkoop van deze verzekeringen.



In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars. Dat proces verloopt echter zeer traag en er lopen verschillende juridische procedures door elkaar heen.