Nederland importeerde nog nooit zo veel avocado's

In acht jaar tijd is de invoerwaarde van avocado's ruim verviervoudigd. Daarmee is Nederland na de Verenigde Staten de grootste avocado-importeur ter wereld. Voor Nederlandse consumptie was in 2016 ongeveer 39 miljoen kilo avocado's beschikbaar, aldus het CBS. De invoer voor de Nederlandse markt ligt daarmee ook op het hoogste niveau ooit. In 2008 was dat nog 10 miljoen kilogram.



Bij geen enkele belangrijke fruitsoort was de groei zo groot. De avocado staat nu na de druif op de tweede plek. Ook de invoer van bananen is sterk gegroeid, waardoor de banaan op plek drie eindigde, gevolgd door sinaasappels en meloenen. De invoer van appels is in acht jaar tijd juist fors gedaald. De helft van de Nederlandse invoer komt uit Peru en Chili.