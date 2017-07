Nederlanders roken weer meer

Ruim 12 miljard sigaretten paften Nederlanders in 2016 weg, 200 miljoen meer dan in 2015. 10 miljard daarvan zijn legaal in eigen land aangeschaft, een stijging van 2 procent. In 2015 dook het aantal legaal verkochte peuken nog voor het eerst onder de 10 miljard.



Het aantal illegale sigaretten stijgt nog véél harder: vorig jaar circuleerden er naar schatting 720 miljoen stuks in ons land, blijkt uit het KPMG-rapport dat wordt gefinancierd door de tabaksindustrie. Dat zijn er 100 miljoen (of 17 procent) meer dan in 2015. De overige van de 12 miljard gerookte sigaretten zijn belastingvrij gekocht op vliegvelden of legaal ingevoerd uit andere landen.



De meeste illegale sigaretten komen uit Polen, Wit-Rusland en Rusland. Alleen in Polen zijn vorig jaar al 37 fabriekjes ontmanteld. Maar ook in ons land worden steeds vaker valse peuken gefabriceerd.



Afgelopen jaar zijn 5 fabrieken opgerold, waaronder vorige week één grote in Utrecht. Veertien verdachten werden gearresteerd. De vondst op een Utrechts industrieterrein komt nadat begin maart in Oirschot een andere fabriek opgerold. In de loods vonden FIOD en politie 8,9 miljoen sigaretten en 20,000 kilo tabak.