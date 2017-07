'Nederlanders zijn financiële analfabeten'

Dat is gevaarlijk, omdat mensen steeds meer hun eigen financiële boontjes moeten doppen. Neem het pensioen: uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de Nederlanders geen pensioen opbouwt bovenop de AOW. Dat was in 2015 nog 43 procent. ,,Vooral jongeren bouwen niets op'', zegt Bob Hendriks, hoofd Retail van BlackRock Nederland.

Dat is onverstandig meent hij, want hoe later iemand begint met pensioen opbouwen, hoe duurder het is. ,,Wie pas rond zijn 45ste start, moet rekening houden met een forse inkomensachteruitgang bij pensionering.''

Korte termijn

Nederlanders kijken vooral naar de korte termijn, blijkt uit het onderzoek. Ruim vier op de tien mensen gebruikt het geld liever voor het aflossen van schulden of bijvoorbeeld voor uitgaven aan de kinderen. Of ze maken het gewoon op aan dagelijkse uitgaven. Overigens geeft ook vier op de tien mensen aan dat het inkomen te laag is om voor het pensioen te sparen.

Als we al geld opzij zetten, dan het liefst op een spaarrekening. 77 procent van het geld dat opzijgelegd wordt, sparen we bij de bank. Dat maakt ons met Korea wereldkampioen sparen. Terwijl sparen door de lage rente niks oplevert. ,,Als je uitgaat van 1,1 procent inflatie en de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent, weet je bij de huidige spaarrente zeker dat 10.000 euro nu over tien jaar nog maar 8.000 euro waard is'', rekent Hendriks voor. Oftewel: met sparen lever je zeker kapitaal in.

Risicomijdend

Dat is opmerkelijk, want beleggen vinden we eng, juist omdat we dan de kans lopen dat de inleg vermindert. Ook zijn de opbrengsten niet voorspelbaar en dat zint de meeste mensen niet. Nederlanders zijn erg risicomijdend.



Dat verklaart dat maar zes procent van de spaarders overweegt te gaan beleggen om meer rendement te maken. Terwijl beleggen op de lange termijn meer oplevert dan sparen, zo blijkt uit vele onderzoeken.



,,De kennis over beleggen is in Nederland erg laag vergeleken met andere landen om ons heen'', constateert Hendriks. ,,Mogelijk komt dat omdat het hier altijd goed geregeld was met het verplichte pensioensparen''.