Nederlands megadistributiecentrum voorziet heel Europa van paprika's

Scherpenhuizen koopt de producten in bij de telers, via een aantal grote telersverenigingen. Honderden telers zijn daarbij aangesloten, afkomstig uit de tuinbouwgebieden rond Asten, Someren en Venlo tot het Westland, Flevoland en de Betuwe voor het fruit aan toe. Afnemers zijn vooral supermarkten, zoals Jumbo in Nederland en Lidl en Aldi in Engeland en Duitsland.



Scherpenhuizen startte 43 jaar geleden als groothandel voor de producten van de lokale telers die hun producten naar de toenmalige veiling in Veldhoven brachten. Martin Scherpenhuizen stapte in 1988 in het bedrijf van zijn vader. Zijn ijkpunt is 1997, het jaar dat fusieveiling The Greenery het licht zag en voor een omwenteling zorgde in de handel in groenten en fruit.



De veiling ging nog maar met een beperkt aantal exporteurs in zee, en daar zat het kleine Scherpenhuizen niet bij. ,,We werden drooggezet." Maar samen met een paar lotgenoten werd een plan gesmeed om rechtstreeks met de telers zaken te gaan doen. Zij kregen dezelfde prijs als bij de veiling en konden tegen lagere kosten hun producten afzetten.