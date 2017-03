'Nederlandse banken betrokken bij Russische witwaspraktijken'

VDL komt met brievenbus van de toekomst

12:30 VDL maakt sinds jaar en dag de brievenbussen voor wat tegenwoordig PostNL heet. Maar de brief raakt uit de mode. Terwijl de postpakketten voor internetaankopen juist in zijn. In die veranderende markt ziet VDL kansen voor een brievenbus die ook geschikt is voor postpakketten.