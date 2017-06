Nederlandse voorzitter internationale arbeidsorganisatie

'Goedmakertje VW in dieselschandaal volstrekt onvoldoende'

16 juni De Consumentenbond heeft geen goed woord over voor de deal die Volkswagen eerder deze week sloot met de Europese Commissie over compensatie van consumenten voor het dieselschandaal. De 2 jaar extra garantie die de autobouwer als goedmakertje biedt, is volgens directeur Bart Combée 'volstrekt onvoldoende en zelfs onaanvaardbaar'.