Neelie Kroes: 'Uber heeft misstanden adequaat aangepakt'

Kroes is sinds vorig jaar voorzitter van de Internationale Beleid Adviesraad van de digitale taxiservice. Andere prominente leden daarin zijn onder meer Ray LaHood, oud- transportminister van de VS en Roberto Daniño, ex-premier van Peru.



De taxidienst ligt zwaar onder vuur sinds klokkenluider Susan Fowler begin dit jaar een seksistische werkcultuur blootlegde waarin misstanden bij het 14.000 werknemers tellende techbedrijf geen zeldzaamheid zijn. Nadat meer vrouwelijke (ex-)werknemers opstonden volgde een grondig onderzoek.



Diverse kopstukken zijn inmiddels vertrokken en afgelopen week werd bekend dat nog eens twintig werknemers Uber moesten verlaten, onder wie senior vice-president Emil Michael. Gisteren volgde het verlof voor onbepaalde tijd van ceo en grote man Kalanick. VVD-coryfee Kroes reageert tevreden op de maatregelen.

Quote Er zijn zeker momenten dat ik denk: herken ik me hier nog wel in? Maar Uber heeft moed getoond. Neelie Kroes

De misstanden bij Uber moeten u toch hebben geschokt. Zeker aangezien u zich al uw hele leven inzet voor de positie van vrouwen op de werkvloer.

,,Dit is een bijzonder serieuze zaak. Gelukkig is er een gedegen onderzoek geweest onder leiding van de voormalige Amerikaanse minister van justitie Eric Holder. Op basis van die conclusies zijn twintig werknemers ontslagen, ook uit de top.”

In principe adviseert uw raad slechts over regelgeving. Heeft u zich met deze affaire beziggehouden?

,,Wat denkt u? Als u mij kent, verwacht u niet anders. Mijn collega’s en ik hebben dit nadrukkelijk aangekaart bij de bedrijfstop. De positie van vrouwen gaat mij bijzonder aan het hart.”

Heeft u overwogen uw adviseurschap in te leveren?

,,Er zijn altijd momenten, ook in andere functies, dat ik zeg: herken ik me hier nog in? Hier ook. Maar ik vind dat de bedrijfstop adequaat heeft gereageerd op de problemen.”

Er is hard genoeg ingegrepen?

Volledig scherm Als eurocommissaris zette Neelie Kroes zich jarenlang in om de hoge roamingtarieven voor bellen en surfen te beeindigen in Europa. Hier houdt ze in een debat met het Europarlement haar iPhone omhoog. © AFP ,,Uber heeft moed getoond, ik heb vertrouwen dat deze conclusies van Holder worden opgevolgd en er lering uit wordt getrokken.”



Volgens Kroes staan de problemen bij Uber – hoewel misschien extreem - niet op zich. Nog steeds ondervinden vrouwen op de werkvloer geregeld hinder van opdringerige mannelijke collega’s. Dat is niet voorbehouden aan de Amerikaanse techwereld, beklemtoont ze. ,,Het speelt evenzeer bij oudere bedrijven. Onderschat dat niet.”



Met bijna 76 jaar oud is stilzitten er niet bij voor de VVD-coryfee. Na anderhalf jaar als speciale startup-ambassadeur voor het Kabinet, is ze druk met diverse adviesfuncties. Naast Uber adviseert ze softwarebedrijf Salesforce en zakenbank Merrill Lynch. Veelvuldig pendelt ze de Atlantische oceaan over. ,,Gelukkig wonen mijn zoon en kleinkinderen in San Francisco, waar Uber en Salesforce hun hoofdkwartier hebben,” vertelt Kroes. ,,Dan plak ik er vaak een lang weekend aan vast.”



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Neelie Kroes vorig jaar in actie als startup-ambassadeur namens het Kabinet. © ANP

Roaming

Maar we wilden Kroes eigenlijk spreken over de afschaffing van de torenhoge roamingkosten. Als Eurocommissaris voor de Digitale Agenda zette ze zich er jarenlang voor in. Uiteindelijk plukt haar opvolger de vruchten van Kroes’ arbeid.

15 juni is het zover. Blij?

<diepe zucht> ,,Ja, eindelijk! Donderdag is een dag om te vieren, maar het had natuurlijk al veel eerder gemoeten.”

De eer komt u mede toe, zei D66-parlementariër Marietje Schaake afgelopen week deze krant.

,,We hebben er hard voor gestreden. Het is jammer dat het niet in mijn termijn is gelukt, maar de wetsvoorstellen voor afschaffing komen mede uit mijn koker.”



Al meteen bij uw aantreden in 2010 verkondigde u dat torenhoge roamingkosten de wereld uit moesten.

,,Ik heb het altijd vreemd gevonden dat we als Europa één markt zonder grenzen kennen, maar één bedrijfstak doet alsof die grenzen nog steeds bestaan. Dit is bovendien een grote ergernis voor veel mensen en een onderwerp waar Brussel echt iets kan betekenen.”



U probeerde Vodafone en andere providers eerst met zachte hand zover te krijgen.

,,Die strategie werkte niet. In individuele gesprekken zeiden ze steeds: je hebt gelijk, Neelie. Maar als we met z’n allen aan tafel zaten, klonk het: 'We kunnen de inkomsten niet missen, we hebben het geld nodig om in onze netwerken te investeren.' Al snel was ik er klaar mee en ben ik aan wetgeving gaan werken.”

Quote Ik heb hard tegen de roamingkosten gestreden. Wat mij betreft waren ze al véél eerder afgeschaft. Neelie Kroes

Oud-commissaris Viviane Reding, uw voorganger, zei maandag in het Financieele Dagblad dat u als mededingingscommissaris juist fel tegen afschaffing van de roaming was.

,,Ik heb niet gehoord wat ze letterlijk heeft gezegd, laat ik daar niet op reageren.”

Maar klopt het? Reding en u konden het niet echt met elkaar vinden, gaat het verhaal.

,,Ik ga hier niet op in. Zij en ik verschillen op terreinen van mening, maar dat betekent niet dat we elkaar niet mogen.”

Roaming in de EU is nu geregeld, maar in de rest van de wereld blijft bellen en surfen peperduur.

,,Het zou mooi zijn als Europa hierover afspraken met andere landen kan maken, bijvoorbeeld via handelsverdragen of in organisaties. We leven in een globale markt, bedrijven en burgers reizen de wereld over. Dat moet je niet belemmeren met zoiets als hoge belkosten.”

Ziet u andere terreinen waarop Europa concreet iets kan betekenen voor burgers en bedrijven?

,,Er zijn zoveel voorbeelden. Neem de start-ups, waarmee ik me na mijn vertrek uit Brussel anderhalf jaar intensief heb beziggehouden: als je nu als Nederlands bedrijf actief wil worden in Duitsland kan dat niet zonder allerlei dure advocaten en accountants. Regelgeving is totaal niet op elkaar afgestemd.”

Over die start-ups: hoe doet uw opvolger Prins Constantijn, eerder uw rechterhand in Brussel, het?

,,Hij doet het fantastisch. Minister Kamp is heel verstandig geweest hier werk van te maken. Nederland presenteert zich nu heel goed in het buitenland, neem het nieuwe paviljoen op de techbeurs CES in Las Vegas.”