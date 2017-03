'Netbeheerder blijf bij je leest'

De ACM wil van het kabinet meer mogelijkheden om netbeheerders te controleren. Nu Alliander, Enexis en Stedin steeds meer commerciële activiteiten verrichten, is het voor de toezichthouder onduidelijk hoeveel geld ze daarin stoppen, zegt Remko Bos, directeur Energie van de toezichthouder.

Het is alweer 12,5 jaar geleden dat de energiemarkt is geliberaliseerd en iedereen voortaan zelf z’n stroom- en gasleverancier kan kiezen. Voor toezichthouder ACM is het de gelegenheid om zich een bescheiden klopje op de schouders te geven. Want nu concurreren er circa 50 aanbieders hard om de gunsten van de klant. Door het werk van de ACM hebben burgers en bedrijven al 4,3 miljard euro op gas en licht bespaard, bijna 62 euro per gezin per jaar. Meer dan de helft van de huishoudens is tenminste eenmaal geswitcht. ,,In Nederland hebben we één van de meest concurrerende consumentenmarkten van Europa'', zegt Remko Bos, directeur Energie bij de ACM. ,,We mogen ons gelukkig prijzen. Veel landen, zoals Frankrijk, zijn nog lang niet zover.''

Toch blijven er pijnpunten, stelt de ACM. De verduurzaming zorgt voor allerlei nieuwe vragen, verder maakt de toezichthouder zich zorgen over de netbeheerders. Die beginnen ineens allerlei bedrijfjes op het gebied van laadpalen, energieopslag en slimme meters. Milieuclubs en partijen als GroenLinks zijn blij, maar grote afnemers van stroom en energieleveranciers - zoals onlangs Essent-ceo Patrick Lammers in deze krant - spreken van concurrentievervalsing. Bos toont begrip. ,,De gretigheid waarmee netwerkbedrijven nu op besparingsdiensten duiken en allerlei diensten rond de slimme meter willen aanbieden, is opvallend.''

U maakt zich zorgen.

,,Als ACM adviseren we: houd focus! Je kunt je niet met honderd dingen tegelijk bezig houden. Ze moeten in eerste plaats ervoor zorgen dat hun kerntaken op orde zijn. En die kerntaken zijn: goede, betrouwbare stroom- en gasnetten plus de uitrol van miljoenen slimme meters die betrouwbaar werken.''

Alliander, Enexis en Stedin bezitten anders veel knowhow over stroom en gas. ‘Wij kunnen een voortrekkersrol spelen bij de verduurzaming,’ stellen ze.

,,Het is goed dat netbeheerders soms een aanjagende rol spelen. Nieuwe wetgeving biedt hen de mogelijkheid om te experimenteren en tijdelijke taken op te pakken mits die dicht tegen hun hoofdtaak aanliggen. Een nieuw initiatief is bijvoorbeeld is de opslag van energie via buurtbatterijen. Maar er komt een moment dat de markt het alleen af kan.''

Commerciële aanbieder FastNed klaagt dat Alliander’s dochterbedrijf Allego met belastinggeld concurreert op het gebied van laadpalen. Dat doen ze zelfs in Duitsland en België.



,,Het is inderdaad de vraag of dat eerlijk is. vraag is daarnaast of een Nederlands netwerkbedrijf wel moet ondernemen in Duitsland. Wij ontvangen regelmatig klachten over dergelijke praktijken.''

Het bedrijf Ziut, dochter van Liander en Enexis, is niet alleen expert in straatverlichting, maar biedt camerabewaking aan voor onder meer parkeerterreinen en geeft verkeerskundig advies.

,,Dat lijkt wel ver van hun hoofdtaak af te liggen. Het kan zijn dat er onder nieuwe energiewetgeving gezegd gaat worden: die taken moeten geprivatiseerd worden.''

De klacht is verder dat netbeheerders niet transparant zijn. Ze vertellen niet hoeveel geld ze naar die bedrijfjes sluizen. In hun jaarrekeningen blijft het verborgen.

,,Dat vinden wij problematisch. Ook voor ons zijn de financiële stromen niet helder. Hoeveel geld gaat er naar Allego en hoeveel omzet genereert Alliander ermee? Wij kunnen dat niet zien. Terwijl het om publiek geld kan gaan waarmee de concurrentie wordt verstoord.''

Wat wil de ACM?

,,Wij willen meer mogelijkheden om de netwerkbeheerders goed te controleren. Doordat wij nu te weinig inzicht hebben kunnen we niet zien of de netbeheerders voldoende bij hun kerntaak blijven en welke risico’s zij lopen.''

De netbeheerders hebben afgelopen drie jaar 2,3 miljard winst geboekt. Hun reserves bedragen 10 miljard euro. Is dat niet erg riant?

,,Wij kijken naar hoeveel het onderhouden van de stroom- en gasnetten kost. Op basis van een beproefde methodiek brengen we dat in kaart en stellen we vervolgens vast hoeveel zij Nederlandse huishoudens en bedrijven in rekening mogen brengen.''

Waarom roomt u die winsten niet af?

,,De ACM ziet toe op de beheerskant: de exploitatie moet kostendekkend zijn, waarbij een zeker rendement is toegestaan. Als het de netbeheerders lukt om nog efficiënter te werken dan wij voorschrijven dan mogen ze die winst in de lopende reguleringsperiode houden. Maar daarna verlagen we de tarieven. Dat is afgelopen jaren ook al gebeurd. Maar dan nog blijft het probleem: wat ze buiten het beheer aan omzet boeken weten we niet.''

Betalen we in Nederland te hoge netbeheerkosten?

,,Nee. Sinds de liberalisering is stroom en gas zelf 30 procent goedkoper geworden. De transporttarieven zijn 6 procent gestegen. Afgezet tegen de inflatie is dat een daling.''

Tegelijk zijn de transportkosten afgelopen jaren weer gestegen doordat steeds meer steden precariobelasting heffen. De beheerders rekenen die geheel door aan hun klanten. Zo houden zij hun winst op peil en kunnen zij hun aandeelhouders, deels diezelfde gemeenten, een hoger dividend uitkeren.

,,Daar is geen taak voor ons weggelegd.''

U kunt echt niet meer doen?

,,Ik snap dat partijen kritiek hebben, maar wij kunnen niet alles. De politiek moet hier ingrijpen. Wat ons betreft begint het bij veel meer openheid.''

Ondanks de beperkte bevoegdheden van de ACM is er verbetering op komst. In de wet Voortgang Energietransitie (VET) die nu bij de Tweede Kamer ligt worden de taken van netbeheerders nauwkeuriger omschreven. Hoofdregel is dat zij zich houden aan hun kerntaak. Nevenactiviteiten blijven mogelijk, mits de markt een taak niet oppakt en deze in het verlengde ligt van het beheer van het energienet. Wel kan tijdelijk een uitzondering worden verleend. Voor hoe lang is onduidelijk, het maximum van vijf jaar is uit het wetsvoorstel geschrapt.

Bent u als ACM tevreden met de nieuwe wetgeving?

,,De wet biedt in ieder geval veel meer duidelijkheid over de rolverdeling tussen netwerkbedrijven en de markt. Tegelijk hoeven de netbeheerders nog steeds geen volledige openheid van zaken te geven. Ook blijft soms discussie mogelijk over de aard van een neventaken, neem bijvoorbeeld activiteiten rond de slimme meter, zoals de dongel.''

Waarom willen publieke bedrijven toch altijd meer doen, met alle risico’s van dien? Bij de woningcorporaties zagen we dat ook.

,,U heeft een punt. Beheerders moeten goed nadenken over wat iedere extra taak betekent. Korte termijn fijn, lange termijn pijn, zeg ik wel eens. Wat op korte termijn een verstandige investering lijkt, hoeft dat op lange termijn niet te zijn. Want concurrenten laten het er dan misschien bij zitten.''

En de overheid?

,,Het zou flink helpen als het kabinet een kader stelt. Op basis van welke punten bepaalt een beheerder of een activiteit zinvol en ook logisch is? Neem de laadpalen: dat is inmiddels een concurrerende markt. De vraag is hoe lang netwerkbedrijven daar nog iets te zoeken hebben. De markt zorgt zelf voor innovatie. Dat verloopt soms supersnel, zie hoe snel windparken goedkoper worden.''

De energiemarkt in Nederland is zeer concurrerend. Wat zijn de uitdagingen?