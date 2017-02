Netbeheerders vallen over betoog Essent-topman: 'Verhaal klopt niet'

Appels en peren

Een collega van netbeheerder Enexis valt hem bij en spreekt van een ,,tendentieus" betoog. Lammers noemt de netbeheerders groot en log en zegt dat Essent zelf enorm is afgeslankt van 10.000 naar 4000 man. ,,Dat is geen wonder: Lammers vergelijkt de situaties van voor en na de splitsing, dat zijn appels en peren", aldus de Enexis-woordvoerder. Een jaar of tien geleden moesten energiemaatschappijen splitsen in een leveringsdeel en een netwerkdeel. Essent viel uiteen in Essent en Enexis.



Lammers rekent voor dat van de energierekening 61 procent bestaat uit netwerkkosten en belastingen en legt de zwartepiet vooral bij de netwerkbeheerders. Hij vindt dat steeds moeilijker uit te leggen aan consumenten en wil dat de Autoriteit Consument en Markt snel een verlaging afdwingt en wil een maatschappelijk discussie. Terwijl de prijs van gas en licht afgelopen jaren daalde, stijgen de belastingen en de netbeheerkosten.



,,Als de zorgpolis met een tientje stijgt is het land te klein, maar hier hoor je bijna niemand over. Voor lagere inkomens dreigt energie steeds moeilijker betaalbaar te worden." De toename is opmerkelijk, gezien het feit dat Alliander, Stedin en Enexis forse bedragen overhouden. Ze boekten tussen 2013 en 2015 een winst van 2,3 miljard, terwijl het gezamenlijk eigen vermogen inmiddels 10.5 miljard bedraagt.