Nibud: sparen zit niet in onze aard

Ongeveer 2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig spaargeld achter de hand voor noodgevallen. Dat zij daardoor geen noemenswaardige financiële buffer hebben, noemt het Nibud 'zeer zorgelijk'. Zo'n spaarpotje is volgens het instituut nodig in noodgevallen, bijvoorbeeld als de auto of wasmachine het begeeft of als het eigen risico in de zorg moet worden betaald.



Harder roepen dat sparen belangrijk is, heeft volgens het Nibud weinig zin. Ondanks alle inspanningen van het instituut is deze situatie in tien jaar nauwelijks veranderd.