Nieuw biljet vijftig euro vanaf morgen uit de automaat

Credit Suisse neemt in advertentie afstand van be­las­ting­ont­dui­king

11:30 In een paginagrote advertentie in het AD en andere Europese kranten neemt de Zwitserse bank Credit Suisse afstand van belastingontwijkingspraktijken. Volgens de bank is er sprake van een zero tolerance-beleid richting zwartspaarders. ,,We willen alleen zaken doen met klanten die hun belasting betaald hebben en hun bezittingen volledig hebben aangegeven (bij de belastingdienst, red.).”