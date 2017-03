Nintendo verbreekt eigen verkooprecord met Switch

De spelcomputer is in Nederland een groot succes. De nieuwe console ging afgelopen vrijdag in de verkoop en is nu al overal in Nederland uitverkocht. Over de exacte verkoopcijfers wil de woordvoerster nog geen uitspraken doen.



Bol.com en Intertoys bevestigen het succes van de Switch. ,,We hebben inmiddels enkele duizenden exemplaren verkocht'', aldus Marjolein Verkerk, woordvoerster van bol.com.



Ook Nintendo Amerika maakte in een interview met journalist Nick Wingfield van The New York Times bekend dat de Switchconsole in de eerste twee dagen meer exemplaren in Noord- en Zuid-Amerika heeft verkocht dan voorgaande modellen.