Noodlijdende Kijkshop wordt online platform

Quote Als we niet veranderen, dan gaan we dood Topman Björn Serving Deze nieuwe strategie moet de noodlijdende winkelketen nieuw leven inblazen. Onlangs maakte het concern bekend een kwart van de 87 winkels te sluiten. De overgebleven winkels krijgen een andere functie: ze worden een plek waar klanten naartoe kunnen, bijvoorbeeld om spullen te testen of om hun bestellingen op te halen.



Deze ommekeer is noodzakelijk, zo laat de Zweedse topman Björn Serving in een toelichting weten. ,,Als we niet veranderen, dan gaan we dood.''

Zomer

Rond het eind van de zomer moet het platform 'in de lucht' zijn. Via de website van Kijkshop worden nu elektronica, sieraden en huishoudelijke apparatuur verkocht, daar zal straks weinig verandering in komen. Het belangrijkste verschil is dat consumenten elkaar adviseren en ervaringen met elkaar kunnen delen, over bijvoorbeeld een sporthorloge of een soundbar. Via het platform kunnen consumenten met elkaar chatten of skypen.

Als een klant een geadviseerd product afneemt, krijgt de 'adviseur' een deel van de winst. Net als Kijkshop. Hoe hoog de beloning voor de verkoper is en hoeveel marge Kijkshop vangt, is niet duidelijk.

'Sterk merk'

Wel duidelijk is, is dat de naam Kijkshop blijft bestaan. ,,Het is een sterk merk. Ik ben erg trots op het verleden, het innovatieve dat Kijkshop had'', aldus de topman. ,,We willen dat terugbrengen. Ik zie geen reden om van het merk af te stappen.''

Het merk zag in 1973 het licht. In die tijd was het een nieuw en verrassend concept met spullen die in vitrines stonden opgesteld, klanten die bij de balie hun bestelling op briefjes doorgaven én producten die vervolgens uit de kelderetage via een lift werden afgeleverd.

Retailcrisis