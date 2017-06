NS krijgt boete van meer dan 40 miljoen euro voor fraude

De ACM heeft interne e-mails en andere documenten in handen waaruit blijkt dat de NS een laag bod deed om de concurrentie te dwarsbomen. Eerder kwam naar buiten dat verschillende kopstukken van het vervoersbedrijf betrokken waren bij het doorspelen van vertrouwelijke informatie van concurrent Veolia aan NS-dochter Qbuzz. Voormalig topman Timo Huges werd ontslagen.



Ook verwijt de ACM het vervoersbedrijf dat het traag en onvolledig reageerde op verzoeken van concurrenten om toegang tot diensten en voorzieningen op stations. Justitie kondigde vorig jaar aan dat het de NS en meerdere ex-toplieden van het spoorbedrijf en zusterbedrijven gaat vervolgen in de zaak.



De NS ontkent in een reactie op het nieuws dat zij een verlieslatend bod zou hebben gedaan bij de aanbesteding van het Limburgse OV. Het bod zou ook voldoen aan andere aanvullende eisen. Van de andere overtredingen nam het bedrijf naar eigen zeggen in 2015 al afstand door direct 'hard te grijpen in de eigen organisatie'.



Volgens een woordvoerder heeft de NS al een bezwaarschrift ingediend bij ACM met de verzoek om het besluit te heroverwegen.