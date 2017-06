NS krijgt boete van meer dan 40 miljoen euro wegens fraude

Ontkenning

De NS ontkent in een reactie op het nieuws dat zij een verlieslatend bod zou hebben gedaan bij de aanbesteding van het Limburgse OV. Het bod zou ook voldoen aan andere aanvullende eisen. Van de andere overtredingen nam het bedrijf naar eigen zeggen in 2015 al afstand door direct 'hard te grijpen in de eigen organisatie'. Volgens een woordvoerder heeft de NS een bezwaarschrift ingediend bij ACM met de verzoek om het besluit te heroverwegen.



Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) steunt het besluit van de NS om bezwaar aan te tekenen. ,,Ik vind het belangrijk dat het besluit wordt getoetst en dat we daarmee duidelijkheid krijgen over de definitie van een verlieslatend bod'', aldus Dijsselbloem. De eerste stap is volgens de minister het maken van bezwaar. Hij maakt er de kanttekening bij dat 'wat er bij NS is voorgevallen zeer ernstig is'.



Eind vorig jaar bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat Dijsselbloem niet hoefde te getuigen in de zaak. De advocaat van Timo Huges had daarom gevraagd. De minister had volgens Huges criminaliserende uitlatingen over hem gedaan, maar de rechtbank ging daar niet in mee.