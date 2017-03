Nuon: 'Sociaal plan en ontmanteling kost 55 miljoen'

VLOEK OF ZEGEN? 'De Brexit kan best in een middag geregeld worden'

25 maart John Redwood, prominent conservatief Brits parlementslid, vindt de Brexit een zegen. Hij kijkt uit naar woensdag, als de ontvlechting van Groot-Brittannië en de Europese Unie begint. Dat kan heel snel gaan. ,,Het idee dat we twee of drie jaar moeten onderhandelen over een vrijhandelsverdrag is nonsens."