NVWA in brief aan minister: 'In november al tip over fipronil in eieren'

Vanmiddag dook een document van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op waarin de minister van volksgezondheid Schippers en staatssecretaris Van Dam werd verteld dat er in november een tip was binnengekomen over gebruik van fipronil. De NVWA zag toen geen reden om in te grijpen. Wel werd Chickfriend, het bedrijf uit Barneveld dat verantwoordelijk wordt gehouden voor het gifschandaal, nauwlettend in de gaten gehouden.



De informatie werd niet gedeeld met andere landen. ,,Zoiets is toch niet mogelijk? Nederland is de grootste exporteur van eieren ter wereld.'' Volgens Ducarme was de crisis niet zo groot geworden als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit eerder alarm had geslagen. De NVWA wilde vanochtend nog niet reageren op de beschuldiging van de Belg.