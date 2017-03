Oliemarkt worstelt met oude voorraden

Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een vandaag gepubliceerd rapport. Vorige week werd bekend dat de olievoorraden in de Verenigde Staten in januari naar een recordniveau zijn gestegen.



Dat zette druk op de olieprijzen, die na de productiedeal in december net weer wat waren opgekrabbeld. De prijs van het zwarte goud kelderde voor het eerst sinds december weer onder de 50 dollar per vat.



Deze week bleek bovendien dat Saudi-Arabië, het machtigste land binnen de OPEC, zijn productie in februari weer wat heeft verhoogd. Dat zorgde voor een verdere prijsdaling.



Het IEA, dat veel westerse landen adviseert over hun energiebeleid, denkt wel dat in de loop van de eerste jaarhelft tekorten kunnen ontstaan als alle OPEC-landen zich aan de afspraken blijven houden. Maar dat betekent nog niet dat alle oude voorraden snel kunnen worden weggewerkt. De denktank wijst er daarbij op dat de productie in de maanden voorafgaand aan de OPEC-deal juist sterk was toegenomen. Veel van die olie zit nog in opslagtanks.