Olieprijs terug onder de 50 dollar

In twee dagen tijd is Amerikaanse olie al bijna vijf dollar goedkoper geworden. Een vat kostte vandaag rond de $49,20. De prijs van Noordzee-Brentolie maakt ondertussen een vergelijkbare val en is met rond de $52 nu vier dollar voordeliger dan dinsdag.

Afgesproken werd om dagelijks ruim een miljoen vaten minder op te pompen, een verlaging van de totale olieproductie met 4,5 procent. Zo moest voorkomen worden dat de prijzen nog eens zouden dalen tot 30 dollar per vat zoals begin vorig jaar. De vermindering lijkt - ondanks een aanvankelijke stijging van de prijzen - nu alweer mislukt. Probleem is dat door de vorig jaar stijgende olieprijzen in de VS schalieputten opnieuw geopend worden. Die productie doet de beperking van de OPEC teniet. Gisteren werd al bekend dat de Amerikaanse olievoorraden het hoogste niveau sinds 1982 hebben bereikt. Alleen vorige week steeg de voorraad al met ruim 8 miljoen vaten. Bovendien werden OPEC-leden Libië en Nigeria van de deal uitgezonderd, terwijl Indonesië de beperking niet accepteert en zijn lidmaatschap tijdelijk heeft opgeschort.

Goedkoper tanken

Vraag is nu of de daling doorzet en of de OPEC de beperking zal verlengen en verhogen. Eerder was de verwachting van experts dat de gemiddelde olieprijs in 2017 tussen de 50 en 55 dollar zou liggen.