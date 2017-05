Omzet industrie flink gegroeid

Keukenhof draait topseizoen

21 mei Met 1,4 miljoen bezoekers heeft de Keukenhof dit seizoen opnieuw meer bezoekers getrokken dan voorgaande jaren. Het beroemde bloemenpark in Lisse kijkt dan ook terug op een 'topseizoen'. Doordat het een mooi en relatief koel voorjaar was, stonden de bloemen acht weken lang in volle bloei.