Omzet Philips Lighting daalt, winst neemt toe

In de afgelopen drie maanden daalde de omzet van het lichtbedrijf met 1,8 procent tot 1,7 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (ebita) steeg ruim acht procent naar 174 miljoen euro. De nettowinst kwam uit op 73 miljoen euro, dat is 28 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2016.



Vooral bij de led-divisie ging het goed in het afgelopen kwartaal, de omzet groeide met 14 procent. De tak is nu goed voor 63 procent van de totale omzet van het bedrijf. Een jaar geleden was dat nog maar iets meer dan de helft van de omzet. De toenemende verkoop van led-verlichting was echter niet genoeg om de dalende verkoop van traditionele verlichting te compenseren.

Hoewel de marktomstandigheden onzeker blijven, verwacht Philips Lighting later dit jaar weer groei. Daarbij rekent het onder meer op een bijdrage van enkele grote infrastructuurprojecten in de Verenigde Staten. Afgelopen kwartaal was het bedrijf daar wat minder succesvol, vooral waar het ging om kleinere projecten. „De markt is er wel, maar we zien vertraging bij de beslissing van klanten om te investeren'', zei topman Eric Rondolat vrijdag in een toelichting. Verder kampt Philips Lighting waar het de professionele markt betreft nog altijd met moeilijke economische omstandigheden in het Midden-Oosten en Turkije. „In Europa en China daarentegen zijn de prestaties vrij sterk', aldus Rondolat.