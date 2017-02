Omzet van KPN duikt onder de 7 miljard, winst daalt

Toch gaat het daar ook aantoonbaar beter, stelt hij: de orderportefeuille is afgelopen jaar gegroeid, net als de klanttevredenheid. ,,Wij hebben er alle vertrouwen in dat de zakelijke markt aantrekt."



Punt is wel: de ceo roept al sinds anderhalf tot twee jaar dat er positieve signalen zijn. ,,Daar blijf ik bij," werpt hij tegen. ,,Maar het heeft tijd nodig voordat alle veranderingen ook duidelijk in de cijfers blijken. Hoe lang? Dat kan nog enkele jaren duren."



Vodafone/Ziggo

Vraag is wat er komend jaar gebeurd, want fusiebedrijf Vodafone/Ziggo zal naar verwachting actief gaan reclame maken. Nu zijn de twee nog vooral bezig met de interne processen en de rolverdeling rond hun samengaan te stroomlijnen.



Afgelopen jaar heeft Ziggo al veel reclame gemaakt om het weglopen van flinke aantallen tv-klanten naar KPN te stoppen. T-Mobile en Tele2 zijn ondertussen agressief aan het adverteren met aantrekkelijke mobiele abonnementen met hoge tot onbeperkte databundels.



Financiële topman Jan-Kees de Jager stelt dat dit impact heeft op het aantal nieuwe klanten. ,,De groei zal daardoor wat lager liggen, maar ik verwacht dat we ook qua televisie blijven stijgen. Zeker nu we volgens de Consumentenbond het beste tv-product aanbieden."



KPN mikt bovendien meer op kwaliteit dan kwantiteit: terwijl de abonnees bij budgetmerken Simyo en Telfort dalen, stijgen de aantallen klanten bij het premium KPN-merk. ,,Die klanten leveren meer op." De inzet blijft verder om mobiele en thuisdiensten te koppelen. De Jager: ,,De voordelen zijn evident: zulke klanten zijn tevredener en blijven langer bij ons."



Minder kosten

KPN meldde vandaag ook dat de het concern door alle reorganisaties van de laatse jaren nu 460 miljoen euro per jaar minder uitgeeft. Daarmee is de eerste fase van KPN's vereenvoudigingsprogramma voltooid, aldus Blok.



De vorige jaar aangekondigde tweede fase is pas in 2019 klaar. Door flink in de ICT kosten te snijden hoopt KPN ieder jaar nog eens €300 miljoen minder kosten te maken. Hoeveel banen dat kost wil Blok niet zeggen. ,,Netto zal het resultaat negatief zijn, hoewel we ook nieuwe mensen aannemen. We worden steeds meer een technologiebedrijf en dat vraagt ook deels mensen met andere capaciteiten"



Het dividend over 2016 zal 10 cent bedragen, voor dit jaar verwacht het telecomconcern een cent meer. ,,Het dividend zal daarna verder groeien, in lijn met het groeiprofiel van de vrije kasstroom."



Roaming

Voor 2017 verwacht KPN druk op de omzet van 40-50 miljoen euro vanwege het vrijwel geheel afschaffen van dataroaming in de EU per 15 juni. Daardoor kan het concern niet langer veel verdienen aan buitenland- en vakantiebundels. In dat bedrag is ook de verlaging van de groothandels-roamingtarieven meegenomen.



Het Europees Parlement bereikte daar afgelopen nacht overeenstemming over met de Europese Commissie. Eerder lukte dat al over de consumententarieven. ,,Die deal maakt geen verschil," legde Blok uit. ,,In al door ons gemaakte bilaterale afspraken [met andere providers] komen we onder de maximum tarieven uit die nu door Brussel zijn afgesproken."



KPN's totale omzet zal grosso modo gelijk blijven aan afgelopen jaar.



Koers

De investeringen worden teruggedraaid naar circa 1,15 miljard euro, een kleine 200 miljoen euro minder dan twee jaar terug. Volgens Blok is dat niet vreemd. ,,We zitten aan het eind van een investeringscurve. Het 4G netwerk is aangelegd en gereed. We investeren nog wel in uitbreiding van de capaciteit, maar dat is relatief goedkoop. En de komst van 5G laat nog jaren op zich wachten."



Op beleggers lijken de kwartaal- en jaarcijfers weinig indruk te maken. De koers KPN reageerde nauwelijks. Aan het begin van de middag deed het aandeel 2,65 euro, 1 cent minder dan voor beurs. Afgelopen jaar is de koers overigens wel met bijna een euro gedaald: 1 februari 2016 deed een aandeel KPN nog €3,51.