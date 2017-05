Ondernemers hebben meer vertrouwen dan ooit

Ook het ondernemersvertrouwen in de delfstoffenwinning is verbeterd ten opzichte van de achterliggende vijf kwartalen. Desondanks is de vertrouwensindicator in deze sector met min 2,8 nog negatief. Op de delfstoffenwinning na is er in alle sectoren sprake van een positieve stemming. Net als in de afgelopen twee kwartalen is het ondernemersvertrouwen in de bouwsector het hoogst van alle sectoren.