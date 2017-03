Ondernemers hopen op 'robuust en stabiel' kabinet

De VVD komt voorlopig als duidelijke winnaar uit de bus, de PVV lijkt de strijd om de tweede plek van D66 en CDA te winnen.

Ondernemers

Volledig scherm © ANP Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hopen op een voortvarende en zorgvuldige formatieperiode: ,,Zo kan er een stabiel en robuust kabinet worden gevormd voor de komende vier jaar. De ondernemersorganisaties vinden het voor de toekomst van Nederland belangrijk dat een nieuw kabinet inzet op meer ruimte voor ondernemerschap voor een sterke, duurzame, inclusieve economie met kansen voor iedereen.



De volgende zaken moeten met voorrang worden opgepakt: extra investeringen in bijvoorbeeld klimaat- en energietransitie, een beter functionerende arbeidsmarkt met minder risico's voor ondernemers om zo meer kansen en banen te kunnen creëren. Ook moeten in het licht van de veranderende arbeidsmarkt en de snel voortschrijdende digitalisering echt stappen worden gezet naar een leven lang ontwikkelen en leren.''

Vakbonden

FNV-voorzitter Han Busker wil 'een sociaal kabinet' met een 'positieve agenda': ,,Er is een dringende behoefte in de samenleving aan meer zekerheid in werk en inkomen. Het is belangrijk dat daar gehoor aan wordt gegeven. De FNV zal als stem van werkend Nederland, van iedereen die werkt, wil werken en heeft gewerkt, blijven aandringen op het stoppen van de race naar beneden. Het is belangrijk dat we het tij keren en de verschillen kleiner gaan worden, niet groter.''

Volgens voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie is het kabinet-Rutte II afgestraft door werknemers: ,,De begroting is op orde, de trein heeft het station gehaald, maar je kunt je afvragen hoeveel wagons er nog aanhangen. Afgaand op deze uitslag wordt het ingewikkeld, want de vakbonden hebben met deze uitslag geen traditionele bondgenoot in het kabinet. De SP heeft samenwerking met de VVD uitgesloten, de PvdA wil in de oppositie en het is nu de vraag wie er namens de vakbonden iets zinnigs gaat roepen. D66 wil het arbeidsrecht verder uithollen en GroenLinks maakt het met een kilometerheffing wel heel duur om te wonen en om naar je werk te gaan. Het is dus kiezen tussen twee kwaden.''

Innovatie

Voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink van de FME (organisatie van werkgevers in de technologiesector) hoopt dat er nu snel wordt doorgepakt: ,,Het is nu zaak om snel een nieuw kabinet te vormen. Vaart maken en investeren in innovatie is cruciaal voor de Nederlandse economie. Een Ministerieel Topteam om de digitalisering te coördineren in Nederland is daarbij noodzakelijk."

Milieu

Milieudefensie vestigt de hoop op drie partijen 'met echte klimaatambities' (D66, ChristenUnie en GroenLinks): ,,Zij maken kans om deel uit te gaan maken van een nieuw kabinet. Dat betekent perspectief op een ambitieuzer klimaatbeleid: snel stoppen met gas en kolen, verduurzamen van de landbouw, en vergroenen van de economie. Met de forse groei van D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren ontstaat er in Nederland een beweging die serieus werk maakt van een groene toekomst.''

Mobiliteit

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging, vreest dat het een 'pittige klus' wordt om een regeerakkoord te smeden met zoveel verschillende politieke opvattingen: ,,De meningen van politieke partijen op voor de reiziger belangrijke thema's als autobelastingen, fiscaal stimuleren fietsgebruik, anders betalen voor gebruik, verkeersveiligheid, milieuzones, elektrisch rijden en waterstof, emissies en openbaar vervoer liggen soms ver uit elkaar. Dat wordt dus een pittige klus. Als mede-initiatiefnemer van de Mobiliteitsalliantie pleiten wij voor forse investeringen om Nederland bereikbaar, mobiel en leefbaar te houden. Hiervoor moet er een mobiliteitsakkoord komen met een volgend kabinet.''

