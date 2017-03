Ondernemingskamer wijst eisen Talpa af in zaak om TMG

Daarmee staat De Mol, die ruim 26 procent van de aandelen TMG heeft, buitenspel. De raad van commissarissen besloot eerder alleen te praten over het bod van een consortium van de Vlaamse uitgever Mediahuis, die onder andere NRC Handelsblad in Nederland uitgeeft, en VP Exploitatie het beleggingsvehikel van de familie Van Puijenbroek. Dat consortium biedt 6 euro per aandeel TMG, De Mol biedt 6,50 euro.



Dat consortium heeft 60 procent van de aandelen en is daarmee de facto de baas bij TMG. Omdat het consortium aangaf de aandelen niet te willen verkopen aan De Mol had het hogere bod van De Mol geen kans van slagen concludeerden de commissarissen. Praten met De Mol was daarom zinloos. De raad van bestuur van TMG, die De Mol steunde, werd door de commissarissen geschorst.



De Mol pikte de afwijzing niet en stapte naar de rechter om alsnog een plek aan de onderhandelingstafel af te dwingen. Volgens De Mol had Van Puijenbroek beloofd zijn aandelen aan de hoogste bieder te verkopen. Maar Van Puijenbroek ontkent dat. De rechter wijst die claim van De Mol af.