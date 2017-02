Onkundig winkelpersoneel grote ergernis van shoppers

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Manhattan Associates onder ruim 2.000 Nederlanders. ,,De klant die moeite heeft gedaan om naar een winkel te komen, verwacht meer informatie dan hij zelf al op internet vindt,'' zegt directeur Pieter van den Broecke van het adviesbureau. ,,Het is daarom belangrijker dan ooit dat de winkelmedewerker over voldoende kennis beschikt. Dat blijkt echter een pijnpunt te zijn bij de huidige winkelervaring van consumenten.''



Onder druk van de economische crisis hebben winkels afgelopen jaren flink bezuinigd op de kwantiteit én kwaliteit van hun medewerkers, verklaart Jos Voss, retailspecialist bij de Rabobank. ,,Medewerkers werden vooral als wandelende kostenpost gezien.''



Praktisch

Uit het onderzoek blijkt dat mensen vooral uit praktische redenen fysieke winkels verkiezen boven webshops. Het feit dat ze een product meteen in handen hebben en het kunnen uitproberen, weegt daarbij het zwaarst. De gezelligheid van een dagje shoppen in de winkelstraat is daaraan ondergeschikt.