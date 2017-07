Onvrijwillig overwerk? Pas op voor burn-out

Even een uurtje overwerken voor de baas. Nederland doet het en masse, blijkt uit onderzoek van TNO. Geen probleem als het vrijwillig of betaald gebeurt. Is het onbetaald of onvrijwillig? Dan ligt een burn-out op de loer.

Gemiddeld werken de 7 miljoen werkenden in Nederland drie uur per week over, volgens onderzoek van TNO in opdracht van FNV. Zes op de tien werknemers die overwerken doen dat vrijwillig. De helft van de overuren wordt betaald, de andere helft niet.

Quote Je ziet na verloop van tijd het risico op een neerwaartse spiraal ontstaan Debby Beckers, arbeidspsycholoog Dat betekent dat er jaarlijks 21 miljard euro aan onbetaalde overuren worden gemaakt, oftewel voor 3.200 euro per werkende per jaar. Als al dat onbetaalde overwerk zou worden omgezet in werkgelegenheid zou dat zo'n 300.000 banen opleveren.



Nu hoeft een beetje overwerk helemaal niet problematisch te zijn. Mits werknemers het vrijwillig en/of betaald doen. ,,Dan gaan mensen bevlogen en gemotiveerd naar hun werk", zegt arbeidspsycholoog Debby Beckers van de Radboud Universiteit, die op dit onderwerp promoveerde.

Herstellen

Als het overwerk onbetaald én onvrijwillig dan moet je oppassen, waarschuwt zij. ,,Het werk kan dan mentaal of fysiek zwaar aanvoelen. Het lichaam heeft meer tijd nodig om te herstellen. Je ziet na verloop van tijd het risico op een neerwaartse spiraal ontstaan: mensen ervaren meer stress, gaan later naar bed, slapen onrustiger en eten ongezonder. Mensen worden ontevreden, verlaten hun werk of lopen grotere kans op een burn-out."

Dit is koren op de molen van FNV. Naar aanleiding van het onderzoek zegt de vakbond: te veel en structureel overwerken kan een teken zijn dat mensen een te hoge werkdruk hebben en het werk met te weinig mensen moeten doen. Vervolgens gaan mensen overwerken om het werk toch af te krijgen. Uiteindelijk komen ze in een vicieuze cirkel terecht, omdat ze niet genoeg tijd overhouden om te herstellen van hun werk.

Vrijwillig

Werkgevers spreken van een 'fata morgana op een zomerdag'. ,,Het onderzoek bevat niet voor niets een hele bladzijde aan disclaimers en restricties bij dit onderzoek." Bovendien, zo zegt de zegsman van de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, het overgrote deel van het overwerk gebeurt wél degelijk op vrijwillige basis. ,,Bijvoorbeeld omdat men elders op de dag even 'niet in vorm was' en het werk 'wil inhalen' of vanuit intrinsieke motivatie en enthousiasme voor het werk."