Ooit een boterberg, nu een botertekort

,,De trend is dat consumenten meer natuurlijke producten willen eten'', legt zuivelanalist Richard Scheper van de Rabobank uit. ,,Mensen kiezen vaker roomboter in plaats van margarine of halvarine. Vet wordt minder als ongezond beschouwd.''



Ook de thuisbakhype, mede ingezet door tv-programma's als Heel Holland Bakt en het Engelse The Great British Bake Off, zorgt ervoor dat meer boter en room wordt verkocht. Al vormen de boter en slagroom in cupcakes en appeltaarten van amateurbakkers een druppel op een gloeiende bakplaat, vergeleken bij de hoeveelheden die voedingsbedrijven gebruiken.



,,De meeste boter gaat naar industriële bakkerijen en professionele keukens, die er bijvoorbeeld croissantjes, koek en chocopasta van maken'', aldus woordvoerder Rob van Dongen van FrieslandCampina. ,,Niet alleen in Europa zien we een stijgende vraag. We exporteren ook bijvoorbeeld veel boter naar Japan. De vraag is zo groot, dat er geen handelsvoorraden meer zijn. Dat drijft de prijs op. Ook de supermarkten hebben de prijs van roomboter en producten met boter en room als belangrijk ingrediënt inmiddels verhoogd.''