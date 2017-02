Ook oudere werkloze kan weer aan de slag

De werkloosheid neemt al langer af, maar dat gold niet voor de langdurige werkloosheid: mensen die meer dan een jaar zonder werk zitten, direct beschikbaar zijn én actief zoeken. In 2016 kwam daar voor het eerst sinds 2009 verandering in. De langdurige werkloosheid in de groep tussen 55 en 65 jaar daalde vorig jaar in absolute aantallen van 78.000 naar 75.000. Bij de langdurig werklozen tussen 15 en 55 jaar was de daling al in 2015 ingezet. Afgelopen jaar kwamen dus ook meer langdurig werkloze 55+'ers aan het werk. ,,Een positieve trend'', zegt hoogleraar arbeidsmarkt Jan van Ours. ,,De economie groeit. Als de conjunctuur goed is, heb je meer kans op werk.''

Jarenlang waren oudere werklozen kansloos op de arbeidsmarkt. De schaarse banen gingen vooral naar jongere concurrenten. Veel ouderen keerden zich daarom van de arbeidsmarkt af, ontmoedigd door het eindeloze solliciteren. Nu lijken de kansen te keren. Oudere werklozen profiteren (ook) van het groeiende aantal openstaande vacatures. ,,Werkgevers moeten kiezen. Ze kunnen niet eindeloos naar de ideale kandidaat blijven zoeken. Ze hebben gewoon mensen nodig'', zegt Van Ours. Ouderen profiteren een jaar later dan jongere werknemers van de aantrekkende arbeidsmarkt. Maar omgekeerd kregen zij ook pas een jaar later de klappen toen de werkloosheid opliep, blijkt uit de CBS-cijfers. Het is meestal relatief duur om oudere werknemers te ontslaan. Bovendien hebben jongeren vaker flexibele contracten, waardoor werkgevers gemakkelijker van hen af kunnen.

Bescheiden

In absolute aantallen is de daling van de werkloosheid onder 55+'ers nog bescheiden, zeker vergeleken met de jongere, langdurig werklozen: daarvan vonden in 2016 ruim 40.000 personen (van 259.000 naar 216.000 werklozen ) een baan. Toch spreekt Van Ours van een positieve trend. ,,Het maakt duidelijk dat langdurige werkloosheid onder ouderen geen hopeloos iets is.''



De situatie van de oudere werkloze werknemers blijft overigens kwetsbaarder. Ze moeten meer moeite doen om weer aan de slag te raken en ze hebben ook een veel grotere kans om langdurig buitenspel te staan. Van de oudere werklozen is nu 69 procent langdurig werkloos, dat was in 2015 nog 67 procent, maar toen was het absoluut aantal werklozen veel groter.



De eerste banenplannen om ook de oudere werklozen aan werk te helpen, zijn overigens alweer gelanceerd. Nutteloos, aldus Van Ours: ,,De banengroei is het gevolg van de economische groei. Als die doorzet, profiteren ook de oudere werklozen daarvan.''