Opgejaagd Unilever feliciteert zichzelf met grootse prestaties

De onderliggende verkopen stegen van januari tot en met maart met bijna 3 procent, vrijwel geheel door hogere prijzen. In ontwikkelingslanden bedraagt de groei zelfs 6 procent. Unilever zegt zijn kwartaaldividend met 12 cent te verhogen tot 0,3585 per aandeel.



,,Het eerste kwartaal laat zien dat we opnieuw harder groeien dan de markt'', zegt ceo Paul Polman. ,,Dat reflecteert onze voortdurende investeringen in innovatie en bevestigt de kracht van ons langetermijnmodel van duurzame groei.''



Volgens Polman laten de resultaten zien dat de nieuwe strategie 'Connected for Growth' begint te werken. ,,Dat maakt Unilever wendbaarder en verkleint de afstand tot lokale markten, die zowel extra groei als hogere marges mogelijk maken."