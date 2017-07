Opmerkelijk: Shell-baas Van Beurden neemt elektrische auto

,,De hele beweging om het vervoer elektrisch te maken in het Noordwest-Europa, de VS en China is een goede ontwikkeling," verklaarde Van Beurden zijn besluit tegen Bloomberg-tv. ,,Het aandeel van elektrische auto’s en waterstof voertuigen moet behoorlijk omhoog als we de klimaatdoelstelling willen halen en de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius willen houden.”



Van Beurden krijgt de sleutels van zijn nieuwe bolide in september. De automobiel wordt een plugin Mercedes-Benz S500e, laat een Shell-woordvoerder weten. Dat is Mercedes' topklasse qua zakelijke auto's.



Helemaal elektrisch is die wagen overigens niet, het is een hybride. Met een opgeladen accu kan de wagen 30 kilometer elektrisch rijden met een topsnelheid van 130 km per uur. Daarna schakelt de wagen over op benzine en ligt de maximum snelheid meteen op 250 km per uur.