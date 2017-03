Overheid schiet internationale scholen A'dam en Den Haag te hulp

Volgens Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren (oa Economie) is de beschikbaarheid internationaal onderwijs zelfs een 'show stopper' ,,Elke keer als ik op bezoek in Londen of het buitenland met bedrijven praat komt het wel ter sprake. Als het er niet is, is dat echt een dikke min."



Unieke kans

Al voor het Brexit-referendum heeft Amsterdam daarom een Deltaplan Internationaal Onderwijs opgesteld en een miljoen euro daarvoor uitgetrokken. Ollongren: ,,Na het Britse 'Nee' tegen Europa hebben we enkele tandjes bij geschakeld. We hebben een unieke kans om meer interessante bedrijven hierheen te halen en voor meer werkgelegenheid te zorgen. Daarop ben ik met de overheid en met de regio Den Haag gaan praten."



Wat de wethouder betreft, blijft het niet bij de 11 miljoen, waarvan de regio Amsterdam 4 miljoen voor zijn rekening neemt. ,,1.150 plekken extra is echt een mooie stap, maar het probleem is groter. Alleen in de regio Amsterdam verwachten we komende jaren 1500 plaatsen extra nodig te hebben."



Momenteel probeert het College van B&W daarom ook nieuwe aanbieders van internationaal onderwijs te interesseren. Bedoeling is om in 2020 in en rond de hoofdstad plaats te hebben voor 7.000 leerlingen. ,,We hebben drie sporen: uitbreiding van het bestaande internationale onderwijs, nieuwe aanbieders hierheen halen en tenslotte internationalisering op gewone scholen."



Welke 7 internationale scholen geld krijgen wil het Kabinet, Amsterdam en Den Haag overigens nog niet bekend maken. Afspraken moeten nog formeel worden bekrachtigd.



British School

Bekende scholen rond Den Haag en Amsterdam zijn in ieder geval de International School of Amsterdam in Amstelveen, de British School in the Netherlands te Voorschoten, The British School of Amsterdam en The American School of the Hague in Wassenaar.