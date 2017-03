'Overname AkzoNobel financieel riskant'

In strategisch opzicht ziet de kredietbeoordelaar wél voordelen in een fusie tussen twee van 's wereld grootste producenten van verf en coatings. Dat schrijft Fitch in een notitie die in handen is van het ANP. De potentiële kostenbesparingen zijn aanzienlijk, en volgens Fitch zeer welkom in een markt die onder druk staat door onder meer lage prijzen en een nog altijd matige economische groei.