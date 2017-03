Overname AkzoNobel kan spectaculaire mislukking worden

Daarvoor waarschuwt Killian McCarthy, universitair hoofddocent aan de Universiteit Groningen die veel onderzoek deed naar fusies en overnames. ,,De overname van AkzoNobel is een grote, dus statistisch is de kans op een mislukking groot.'' McCarthy voegt wel toe dat hij geen inhoudelijk oordeel geeft over de overnamepoging, omdat hij de overnameplannen niet kent.



Wat verder blijkt uit een Amerikaanse studie: Op elke dollar die naar een overname gaat wordt 12 cent verloren. En: hoe groter de overname hoe groter het verlies. Bij echte overnames (tientallen miljarden dollars) loopt het op tot 2,31 dollar.