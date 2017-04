Overnames helpen De Persgroep vooruit

De inkomsten uit advertenties in gedrukte kranten vielen met 9 procent terug. Advertenties op nieuwssites daarentegen brachten meer geld in het laatje. In Nederland en Denemarken was sprake van een lichte stijging, in België zelfs van een sterke groei. Ook de inkomsten uit reclame op radio en televisie namen toe. Met name de prestaties van Qmusic in Nederland vielen in positieve zin op.



Bestuursvoorzitter Christian Van Thillo liet weten trots te zijn op de prestaties van De Persgroep in 2016. ,,Fors uitbreiden in een markt die razendsnel verandert, is best risicovol'', benadrukte hij. Volgens de topman is daarnaast flink geïnvesteerd in innovatie en digitalisering. ,,Dat dit alles heeft geleid tot sterke financiële resultaten, maakt het plaatje alleen maar mooier.''