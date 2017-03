'Oversluitboete hypotheek vaak veel te hoog'

Omstreden vleesbedrijf levert in Nederland

6:44 Ook een bedrijf in Nederland importeert vlees van een van de twee Braziliaanse producenten JBS en BRF, die centraal staan in een groot schandaal rond bedorven vlees. Importeur World's Finest Meat in Zoeterwoude sluit uit dat via het bedrijf fout vlees in winkels is beland, bericht de Telegraaf.