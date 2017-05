Pensioenshoppen levert flink geld op

Hoe kun je meer binnenhalen?

Volledig scherm Hans Visser, pensioendirecteur van Zwitserleven. © Maartje Geels/ FirmaFoto ,,Als je bij een pensioenfonds zit is alles geregeld. Maar mensen die bij een verzekeraar sparen, moeten zelf hun pensioen inkopen. Meestal krijgen ze een brief van hun verzekeraar met een voorstel, zo van: u heeft zoveel kapitaal opgebouwd en daarvoor kunt u zoveel pensioen per maand krijgen voor de rest van uw leven. Het blijkt dat 50 tot 70 procent van de mensen dat aanbod accepteert. Maar je kunt je pensioen inkopen bij iedere pensioenverzekeraar. Kijk goed rond en vergelijk de aanbiedingen. Dat kan je tientjes per maand extra opleveren. Wij vonden voorbeelden waarbij er 10 procent verschil zat tussen de aanbiedingen.''

Waarom laten mensen geld liggen?

,,Mensen vinden pensioen ingewikkeld. Ze weten lang niet altijd dat ze met hun kapitaaltje vrij zijn om hun pensioen bij een ander in te kopen. Ze kiezen vaak op gevoel. Ze hebben vertrouwen in de verzekeraar en accepteren het aanbod. Door de lage rente van dit moment krijgen mensen vaak een veel lager pensioen dan ze dachten. Dat is een extra reden om goed te kijken waar je het meeste pensioen voor je geld krijgt.''

Is dat dan toevallig Zwitserleven?

,,Dat hoeft niet. We zitten wel altijd in de top drie van beste aanbieders. Maar iedereen maakt een eigen keuze. Als mensen een goed gevoel bij hun verzekeraar hebben blijven ze daar. Dat is ook prima.''

Is het vergelijken van pensioenen niet veel te ingewikkeld voor veel mensen?